Incidente nella notte, finisce con l’auto nel fosso: morto 43enne

Modena, 21 marzo 2025 – Tragedia nella notte sulle strade di Rovereto sulla Secchia. Poco prima di mezzanotte, un uomo di 43 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua macchina mentre percorreva via Chiesa Sud, all’altezza del civico 152, ed è finito nel fossato che corre parallelo all’asse viario.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso.

A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori, che hanno cercato di rianimare l'automobilista. Per l’uomo infatti non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La polizia locale ha eseguito i rilievi, terminati intorno alle 4 del mattino, per ad accertare la dinamica dell’incidente.

Strade di sangue

Un altro tragico incidente si è verificato ieri nel Modenese, a San Cesario. A perdere la vita è stato Graziano Barbieri, 86enne pensionato residente a Castelfranco Emilia con la passione per la bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione – la dinamica è infatti ancora al vaglio della polizia locale di San Cesario, intervenuta in via della Liberazione assieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118 – l’uomo è stato investito da un’utilitaria mentre si trovava proprio in sella alla sua amatissima bicicletta. Gli occupanti dell’auto si sono fermati per prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme. L’automobilista e gli altri occupanti sono poi stati interrogati dagli inquirenti, per cercare appunto di ricostruire l’esatta dinamica.