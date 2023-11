Incidente Modena, tre morti sulla statale dell’Abetone

Modena, 29 novembre 2023 – Tre morti in un incidente avvenuto intorno alle 14 a Serramazzoni sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero. Coinvolti nello scontro violentissimo sono stati un suv ed un tir.

Al momento si sa che una delle vittime è un 59enne originario di Modena, mentre non sono ancora note le età delle altre due vittime. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118.

Tre vittime nell'incidente a Serramazzoni, i soccorsi

La tragedia si è consumata al km 147 della SS 12: a perdere la vita i tre occupanti dell'auto, una donna classe 1940, un uomo 1950 ed il conducente alla guida ancora da identificare. Le complesse operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura totale della circolazione per intervenire con la autogru da Modena in supporto della squadra del distaccamento di Pavullo per recuperare l'auto incastrata sul guard-rail. Sul posto, oltre ad Anas 118 e Arma dei Carabinieri.