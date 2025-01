Insulti, pedinamenti e minacce: l’ex fidanzata lo denuncia . A giudizio per stalking un 39enne

L’aveva insultata, pedinata, minacciata di morte addirittura con un coltello. Secondo le accuse aveva reso la sua vita un vero inferno. Ieri mattina l’uomo, un 39enne accusato di Stalking nei confronti dell’ex fidanzata, una parrucchiera di Vignola, è stato rinviato a giudizio. La ragazza, assistita dall’avvocata Chiara Rinaldi, aveva denunciato il suo persecutore e nei mesi scorsi i carabinieri lo avevano sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa e al luogo di lavoro della vittima, oltre al divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, con braccialetto elettronico.

La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 3 aprile. Il 39enne, al quale viene contestata dalla pm Ilaria Corbelli anche l’aggravante della recidiva reiterata, è accusato di aver minacciato e molestato la giovane, da agosto 2023 e nei mesi a seguire, anche dopo aver assunto droghe e alcol. La giovane, terrorizzata, aveva praticamente smesso di vivere: si era vista costretta a limitare le uscite, gli spostamenti e aveva cambiato gli orari per evitare di incappare nell’imputato, difeso dall’avvocato Flavia Sandoni. Secondo le accuse l’uomo si presentava continuamente sul luogo di lavoro della vittima, passandovi dinanzi in auto, rallentando e poi partendo sgommando, dopo aver guardato dentro con aria minacciosa. Non solo: l’uomo si sarebbe appostato davanti al bar situato accanto al negozio della donna inviandole messaggi del tenore: "Non arriverai a domani".

L’imputato era arrivato anche a puntarle un coltello alla gola e a pedinarla giorno e notte, nell’intento di convincerla a ricostruire il rapporto. Negli ultimi temi la vita della donna si era trasformata in un incubo: si sentiva controllata (ha riferito agli inquirenti) per questo aveva installato telecamere e acquistato un dispositivo di allarme sonoro, da poter attivare in caso di pericolo. Ora lo stalker affronterà il processo.

v.r.