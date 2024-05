Investito sulle strisce: "Il conducente è fuggito"

"Hanno investito mio fratello in via Giardini, sulle strisce pedonali, di fronte alla polizia stradale, all’angolo con via Spallanzani. Ma l’automobilista è scappata via senza nemmeno fermarsi. Se qualcuno avesse visto qualcosa, mi contatti".

Inizia così l’appello di una giovane donna, che riavvolge il nastro sul brutto accaduto. "Lunedì, verso le 18.30, mio fratello di quindici anni stava tornando dalla palestra. Era praticamente già arrivato davanti a casa, quando sulle strisce pedonali (in via Giardini, ndr) un’auto che arrivava dal centro, in direzione Baggiovara, è passata con il semaforo rosso, lo ha travolto e poi è scappata via – spiega la donna – fortunatamente mio fratello ora si sta riprendendo, non ha nulla di rotto. Ma lo spavento è stato tanto: la macchina lo ha preso sul lato destro, lui è caduto su quello sinistro, strisciando il corpo sull’asfalto. Si è graffiato e ha riportato brutte botte alla spalla, al costato e al ginocchio, ma in parte anche alla testa. Il monopattino che lui stava conducendo a mano, invece, è volato via fino al benzinaio".

Attimi di paura che non hanno ancora trovato un responsabile. "Per fortuna due signori anziani si sono subiti avvicinati e hanno chiamato i miei genitori. Siamo andati al Policlinico, poi mio fratello è stato dimesso la mattina dopo" continua la modenese.

Ma non è finita qui. "L’unica cosa che mio fratello si ricorda è che è stato travolto da una macchina bianca, guidata da una signora – comunica la donna –. Oggi i miei genitori sono andati a fare denuncia dai carabinieri. Speriamo che le telecamere della zona possano aver ripreso la scena. E speriamo che il responsabile possa essere fermato quanto prima".

Per ora, all’appello lanciato sui social, non ha ancora risposto nessuno, ma la sorella del quindicenne continua a cercare qualcuno che possa essere stato testimone di quel brutto impatto e della conseguente fuga dell’automobilista.

g. d. c.