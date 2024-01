IT-Alert a Modena, chi riceve oggi il messaggio

Modena, 24 gennaio 2024 – Tutti pronti oggi per il test di IT-Alert, che si terrà a Modena verso le 14:30 e avrà una durata di circa un'ora. Il centro della sperimentazione sarà lo stabilimento Scam, per verificare il funzionamento del sistema di allarme nazionale nel caso di un incidente rilevante a edifici industriali soggetti alla direttiva Seveso.

Questa prova fa parte di una fase di test prevista su scala nazionale.

In questi giorni, infatti, diverse regioni d'Italia verranno coinvolte in questa sperimentazione, che ha il duplice obiettivo di abituare i cittadini al sistema e verificarne la funzionalità su porzioni circoscritte di territorio nel caso di emergenze specifiche, come il collasso di una grande diga, un incidente rilevante nelle fabbriche e un incidente nucleare fuori dai confini italiani.

Chi può ricevere il messaggio

Il test prevede che la comunicazione di pericolo sia trasmessa ai cellulari accesi presenti in un raggio di 2 chilometri dalla fabbrica. Tutti coloro che sono residenti in quest'area, o che stanno transitando al momento della prova, quindi, dovrebbero ricevere la notifica. Per ricevere il messaggio, il dispositivo dev'essere connesso alla rete e avere campo. In caso in cui il telefono sia in modalità silenziosa, IT-Alert arriverà ugualmente, ma senza il tipico squillo a sirena.

La stima è che oltre 20mila cittadini residenti saranno coinvolti, insieme a quelli presenti nella zona al momento della prova. Nell’area test sono presenti scuole, aree di elevato affollamento, aree commerciali e produttive e l’autostrada A1.

Vista la tecnologia cell-broadcast utilizzata, che veicola l'informazione da una cella telefonica all'altra, alcune persone che non risiedono nel punto del test potrebbero comunque ricevere IT-Alert.

In particolare, potrebbero essere coinvolti i cittadini dei seguenti paesi in provincia di Modena: Formigine, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia.

Ricordiamo che IT-Alert è ancora in fase di sperimentazione, quindi le notifiche inviate sono solo di prova e non rappresentano una reale emergenza.