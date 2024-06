Venerdì prossimo si rinnoverà (per la nona edizione) ’La lunga notte delle chiese’, la notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte e spiritualità, un evento patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura e dal ministero della Cultura. Nella nostra città sarà possibile partecipare a un’esperienza immersiva di fede, arte e musica fra il Duomo di Modena e i Musei del Duomo, con visite guidate alternate a momenti musicali. Il percorso inizierà alle 20.30 in via Lanfranco, davanti ai Musei del Duomo: presso il Museo Lapidario si ammireranno i reperti romani e altomedievali tra cui l’Arca di San Geminiano e le metope, con le sottolineature musicale della giovanissima Nicole Pedroni all’arpa. Ai piani superiori, poi, si potranno scopri re altri preziosi tesori del museo, qua li l’altarolo di San Geminiano (XI-XII secolo), in un per corso accompagnato da Clara Fanticini al violino. L’esperienza proseguirà in Duomo, dove Davide Zanasi (nella foto), vice organista della Cappella musicale, presenterà alcune grandi pagine sull’organo sinfonico: la musica si accompagnerà alla visita alla Cattedrale curata dai volontari dell’associazione Pietre vive. Per partecipare prenotarsi a assbachmo@gmail.com, o Whatsapp al 347 0338196.

