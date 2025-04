La Polizia locale entra in classe

Prosegue anche per l’anno scolastico 2024/2025 il progetto ‘Vigile amico’, promosso dalla Polizia Locale di Formigine all’interno delle scuole del territorio. Il progetto, che si rivolge alle classi terze e quinte delle elementari e ai bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e la conoscenza del ruolo svolto dalla Polizia Locale.

Per quanto riguarda le scuole primarie, l’attività per le classi terze si sviluppa con una lezione teorica classe, in cui vengono presentati i principali segnali

stradali, le corrette abitudini da pedoni, l’uso delle cinture di sicurezza e altri aspetti legati alla sicurezza stradale e un’uscita all’aperto dove i bambini hanno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso e di conoscere da vicino gli strumenti degli agenti. A questa fase hanno aderito tredici classi, per un totale di circa 272 alunni, mentre gli incontri dedicati alle classi di quinta si concentrano sul ruolo del ciclista e hanno visto coinvolti 176 bambini di dieci diverse classi.

Il percorso educativo continuerà fino al termine dell’anno scolastico, coinvolgendo anche le scuole dell’infanzia: otto le classi delle scuole dell’infanzia per oltre 160 bambini partecipanti. Accanto al progetto "Vigile amico", la Polizia Locale di Formigine è impegnata, in collaborazione con i Gruppi Educatici Territoriali i cosidetti Get, anche in percorsi di educazione alla legalità rivolti agli studenti più grandi e ha già programmato, per l’estate, una serie di attività nell’ambito del progetto ‘La sicurezza non va in vacanza’, che porterà gli agenti nei centri estivi per promuovere, anche attraverso il gioco, il rispetto delle regole. Quest’ultimo progetto lo scorso anno ha visto la Polizia Locale attivarsi presso sedici strutture coinvolgendo in totale 770 partecipanti.

