L’addio commosso a Giuliano Bosi: "Domenica gareggeremo per lui"

Almeno cinquecento persone hanno partecipato ieri mattina alle esequie funebri di Giuliano Bosi, per tutti Nino, l’autotrasportatore in pensione, deceduto a 60 anni sabato scorso nel frontale accaduto sulla Pedemontana, nei pressi di Spilamberto, alle 4.30, mentre si stava recando ad Acquasparta di Terni per partecipare al campionato italiano a squadre. L’oratorio di Rovinella non è riuscito a contenere tutti gli amici e conoscenti che hanno voluto rendergli omaggio e manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

Profondamente commossi i compagni del Gruppo sportivo Rovinella, una quarantina, di cui Nino faceva parte: "Ci siamo messi tutti la maglietta nuova della squadra, nera e grigia, con il nostro logo – racconta uno del gruppo -. L’aveva scelta proprio Nino, in occasione di questo campionato a squadre". Tra di loro anche il collega lanciatore che quella terribile notte viaggiava con Bosi, e che è rimasto solo ferito.

"Quella sera li stavamo aspettando – prosegue un altro amico – e poi è arrivata la terribile telefonata. Siamo sconvolti. La gara è domenica (domani per chi legge, ndr) e chi di noi si sente andrà giù a disputarla in suo onore: Nino ci teneva troppo, non avrebbe mai voluto che rinunciassimo. Amava troppo questo sport e lo stare insieme". Il Gruppo sportivo sta anche pensando di realizzare un memorial a ricordo dell’amico-collega venuto a mancare.

Fuori dall’oratorio di Rovinella, era stata posta una scatola nella quale sono stati inseriti messaggi, lettere, che raccontano episodi divertenti compiuti da Nino. "Perché - dice chi lo conosceva - ne ha combinate tante con la sua ironia. Una persona splendida sia come sportivo che dal punto di vista umano. Non lo dimenticheremo mai".

Giuliano Bosi lascia la mamma Albertina, la moglie Rosanna, i figli Debora e Alex, i fratelli Maurizio ed Emanuela e tantissimi amici.