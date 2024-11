"Lavori all’interno del cimitero. Ora bisogna fare più chiarezza"

Con una doppia interrogazione la minoranza consiliare Pd incalca l’amministrazione. "Proprio nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti – lamentano i consiglieri comunali Alessandro Guarda e Anna Greco – viene comunicato che l’accesso ad un’ampia area del cimitero monumentale, già difficilmente fruibile a seguito dei danni del sisma, viene ulteriormente ridotta". Da qui muove la presentazione di un’interrogazione "per permettere – si legge - a tutta la comunità di avere informazioni sul cronoprogramma dei lavori e il quadro economico degli interventi su questa importante opera pubblica che interessa tutta la popolazione e che per molti rappresenta un luogo caro e di conforto nei momenti di dolore per la perdita degli affetti più cari, ai quali da troppi anni non è più possibile portare un fiore". I consiglieri sollecitano attenzione affinché venga garantito il più possibile il necessario e doveroso decoro al luogo pur in presenza dei lavori. La seconda interrogazione riguarda la scuola e la formazione dei giovani che a detta del Pd "devono essere attenzione prioritaria dell’amministrazione, anche attraverso la cura e la manutenzione degli immobili in cui si svolgono le attività scolastiche". La situazione attuale – secondo il Pd – è molto "caotica" e tramite una specifica richiesta di chiarimenti della consigliera Laura Bernaroli, è stata presentata un’interrogazione in consiglio comunale. "L’obiettivo – specifica la minoranza – è che la cittadinanza possa avere un quadro completo dello stato dell’opera che, tra ritardi di lavori e programmazioni tardive, rende la vita sia a genitori che insegnanti un po’ un percorso ad ostacoli. La dimostrazione più eclatante sono le rimostranze dei genitori sul trasloco più recente di bambini della scuola dell’infanzia Golinelli presso la scuola elementare. Tutto il sistema delle scuole deve essere programmato, gestito e seguito con la massima attenzione. Cosa – accusa il Pd – che ci pare non stia avvenendo".

Alberto Greco