Lavori su via Vandelli con i contributi del Fai

Per le migliaia di escursionisti che stanno riscoprendo le bellezze ambientali della storica via Vandelli, sono iniziati i primi lavori di tracciatura segnaletica e l’installazione dei segnavia bianchi e rossi caratteristici del Club Alpino Italiano. Il cammino da Modena attraversa Pievepelago e Pavullo giungendo poi sino a Massa Carrara, interessando ben 21 comuni. L’intervento, che comprende anche il posizionamento di pannelli informativi turistico/culturali, è reso possibile grazie al contributo di 18mila euro messo a disposizione da FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo nell’ambito della Campagna "I Luoghi del Cuore", con un cofinanziamento di 5.500 euro dai Comuni di Modena, Sassuolo, Pavullo, Formigine, Maranello e Unione Terre di Castelli, col sostegno della Provincia di Modena. Le azioni sono coordinate dall’Associazione Via Vandelli APS, che ha presentato il progetto complessivo ottenendo poi il contributo, col supporto operativo delle sezioni CAI di Modena, Massa, Pavullo, Sassuolo, Castelnuovo Garfagnana e Carpi, e la collaborazione delle Delegazioni FAI di Modena e Lucca, che insieme ai comuni hanno collaborato alla raccolta di oltre 26mila voti durante il censimento de "I Luoghi del Cuore", a testimonianza della rilevanza a storico-culturale per il territorio di questa straordinaria infrastruttura stradale settecentesca e del crescente successo del percorso escursionistico nel panorama nazionale dei cammini.

Federica Armiraglio, responsabile per la campagna Fai commenta: "Via Vandelli ci ha colpiti e affascinati da quando l’abbiamo scoperta grazie al censimento, che ci porta a entrare in contatto con luoghi straordinari, di grande rilievo storico e paesaggistico, ma di cui con il tempo si è persa la conoscenza. Auspichiamo quindi che il sostegno del Fai offra oltre all’attività di valorizzazione anche un contributo di notorietà e più ancora di consapevolezza, portando il territorio attraversato e unito dalla Via Vandelli a riconoscersi come unità storica, spingendo sempre più i tanti comuni a unirsi per promuovere con orgoglio il valore di questo patrimonio". g.p.