Le neroverdi sfidano la Lazio al Ricci per superarle e agganciare la settima piazza

Comincia l’anno nuovo anche il Sassuolo Femminile, che oggi affronta, alle 15, la Lazio al Ricci cercando una vittoria che permetterebbe alle neroverdi di sorpassare la squadra biancoceleste e collocarsi al settimo posto in classifica, vendicando peraltro la battuta d’arresto all’andata che vide le capitoline imporsi per 3-2. La sconfitta contro l’Inter dell’ex Piovani che, a metà dicembre, ha interrotto una serie positiva di quattro risultati utili di fila è ormai in archivio e per le ragazze di Gian Loris Rossi è tempo di rimettersi a correre.

Puntando magari anche sulle statistiche che vogliono la Lazio sconfitta nelle ultime cinque trasferte e il Sassuolo che, di contro, da cinque stagioni non perde la prima gara dell’anno. O su Lana Clelland, attaccante scozzese che torna a disposizione e ‘punta’ quella Lazio che sarebbe il 29mo avversario a cui segna.

"La sosta è stata importante, ci ha ricaricato: ho ritrovato – ha detto alla vigilia il tecnico delle neroverdi Gian Loris Rossi – le ragazze più forti di come le avevo lasciate, soprattutto a livello di mentalità e voglia di fare in campo, che conto sapremo mettere in campo". Quanto alla Lazio, Rossi prevede "una partita caratterizzata da grande equilibrio e aggressività perché sia noi che loro giochiamo molto sui duelli individuali e sulla fisicità delle interpreti".

La gara sarà trasmessa in diretta DAZN.