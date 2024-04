L’intuito dei pompieri salva una donna

UNA telefonata ‘sospetta’: una donna che, parlando un po’ in italiano e un po’ in inglese chiedeva informazioni strane, facendo però intuire una situazione di disagio. Per questo motivo i pompieri, che dalla centrale operativa hanno risposto alla chiamata, hanno subito segnalato la situazione ai carabinieri. I militari si sono subito attivati e sono riusciti a trovarla e a ‘salvarla’. Si trattava infatti di una donna marocchina di 34 anni incinta, vittima di violenza tra le mura domestiche. L’episodio è accaduto lunedì intorno alle 19 in via Araldi, a Modena. La giovane era visibilmente terrorizzata dopo essere stata percossa dal marito. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico la vittima di violenza e l’hanno trasportata al Policlinico di Modena, dove è stata sottoposta ad accertamenti al pronto soccorso ginecologico. Fortunatamente né la donna né il suo bambino hanno riportato lesioni gravi.