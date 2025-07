L’omaggio di Andrea Chiesi a Modula e a Franco Stefani

Modula e l’artista Andrea Chiesi trasformano, insieme, tecnologia e visione in arte. Con Modula Tre, viaggio in uno spazio verticale – olio su lino di 140x200 centimetri – l’artista modenese rende omaggio agli 80 anni dell’ingegnere Franco Stefani, fondatore e presidente di Modula, e interpreta l’anima dei sistemi per la logistica automatizzata costruiti dall’azienda, unendo creatività e innovazione in un’opera unica, collocata in esposizione permanente presso la sede fioranese di Modula. "Ho voluto raccontare visivamente l’essenza dei sistemi Modula, trasformandoli in una composizione sospesa tra realtà e immaginazione", ha detto Chiesi presentando l’opera, una sorta di ‘tributo’ al cuore del business dell’azienda fondata nel 1987 da Stefani: il magazzino verticale. Chiesi ha trasformato l’immagine dei sistemi automatici in una visione simbolica e suggestiva, riflettendo tanto l’identità locale dell’impresa quanto la sua proiezione globale, allacciandosi alla dimensione sospesa e riflessiva dello spazio industriale. "Questo dipinto - ha detto Stefani, che ha compiuto 80 anni in febbraio - è per me un dono e un simbolo dal significato profondo. Racchiude ciò che Modula è diventata nel tempo e ciò che continua a rappresentare: un incontro continuo e virtuoso tra ingegno e visione, tecnologia e creatività, dove l’innovazione diventa realtà e trova nuove forme espressive. È l’immagine di un’azienda cresciuta nel segno della precisione e dell’avanguardia, ma anche della capacità di pensare oltre e di trasformare l’esperienza e la competenza in soluzioni concrete e significative".

