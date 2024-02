Montaggio meccanico, tre addetti per BG Impianti

Il Centro per l’Impiego di Vignola fa presente che BG Impianti srl con sede a Castelnuovo, ricerca 3 addetti/e al montaggio meccanico ed elettromeccanico che svolgano queste mansioni: manutenzioni e montaggi di impianti industriali (ceramici, alimentari, ecc..) presso i clienti, pertanto sono previste trasferte in Italia e all’estero. È richiesta una conoscenza base della lingua inglese e spagnola (A1/A2), possedere il titolo di studio come perito meccanico, avere una conoscenza generica del pc e del pacchetto office e possedere il patentino per il muletto e PLE. Indispensabile avere 3 anni di esperienza pregressa nella mansione, avere conoscenza dello schema elettrico ed essere automunito/a. Si offre contratto di lavoro e tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato e orario a tempo pieno.

Domande entro il 22/02/2024 sul portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.