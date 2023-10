Motociclista perde la vita in un incidente a Modena

Modena, 11 ottobre 2023 – Un motociclista di 55 anni, residente fuori provincia, ha perso la vita stamattina poco dopo le 7 in un incidente stradale avvenuto nella frazione Sozzigalli di Soliera. Fatale per il centauro lo scontro della sua moto con un’auto condotta da una donna che non ha riportato gravi ferite. All’arrivo del 118 sul posto il 55enne era già deceduto. Dinamica al vaglio della polizia locale, sul posto anche i vigili del fuoco.