"Motor valley accelerator è al top"

Il Motor Valley Accelerator - il più importante programma italiano di accelerazione per aziende innovative nel settore mobility ed automotive – chiude il terzo anno di attività con un bilancio molto positivo: tra il 2021 e il 2023 sono state diverse centinaia le aziende candidatesi, tra le quali sono state selezionate e finanziate 24 startup, di cui 11 si sono costituite in Italia grazie all’esito positivo della selezione e 5 di queste attratte dall’estero. Ammonta ad oltre 12 milioni di euro l’investimento complessivo generato (di cui 5 direttamente da parte del Motor Valley Accelerator ed altri 7,5 milioni da investitori esterni, per la maggior parte internazionali), mentre sono circa 115 le persone che risultano impiegate nelle startup che hanno partecipato al programma di accelerazione con sede a Modena, nel cuore della Motor Valley.

"L’obiettivo primario del Motor Valley Accelerator – ovvero la continua ricerca di nuovi talenti con grandi potenzialità da scoprire e incentivare – è stato pienamente raggiunto. In questi primi tre anni di attività abbiamo visto tante idee e prototipi diventare concrete realtà imprenditoriali, raggiungendo buoni livelli di maturità anche grazie alle collaborazioni con le aziende partner – commenta Marco Baracchi, direttore generale di Crit, l’azienda di Vignola specializzata in scouting tecnologico alla quale è stata affidata la gestione tecnica dell’acceleratore.

Ognuna delle 24 startup selezionate ha avuto accesso ad un programma intensivo della durata di cinque mesi, durante il quale hanno potuto validare le proprie idee tecnologiche direttamente sul campo, interagendo con i player di riferimento dell’industria automobilistica. Le idee imprenditoriali selezionate hanno ricevuto un investimento pre-seed di 100mila euro, ma soprattutto hanno potuto accedere a un percorso di formazione tramite workshop settimanali e ad una rete di mentor di alto livello".