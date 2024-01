Neve al Cimone: previsti fino a 30 centimetri e il grande freddo

Modena, 5 gennaio 2024 – La neve bussa alle porte della collina emiliana, ma sulle vette dovrebbe – secondo le previsioni meteo – cadere abbondante per la gioia di appassionati e operatori: sono previsti almeno 20 o 30 centimetri di coltre bianca e i primi fiocchi stanno già scendendo. Inoltre, il netto abbassamento delle temperature consentirà il lavoro a pieno ritmo dei cannoni.

Torna la neve sull'Appennino emiliano romagnolo

Durante queste lunghe vacanze, tanti sciatori si sono ritrovati sulle piste del Cimone dove, grazie all'innevamento artificiale, parte dei percorsi e rimasta aperta anche in questi giorni ‘di magra’. In attesa della prevista nevicata, questi gli impianti attualmente in funzione sono: 4 seggiovie, 2 tappeti campo scuola con Pista marmotte al Cimoncino, collegamento con il lago della Ninfa, pista lago della ninfa pista Betulla-Beccadella sud pista n 9.