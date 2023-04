"No alla sfilata con divise tedesche"

Non si spengono le polemiche sulla decisione della amministrazione di Mirandola di fare sfilare nel giorno della Liberazione la "Colonna della Libertà". Anche Cgil e Cisl di Mirandola hanno fatto sapere che "saranno in piazza il 25 aprile partecipando alle iniziative istituzionali, ma senza assistere alla sfilata". Non sono bastate, dunque, le rassicurazioni fornite dagli organizzatori che hanno spiegato del divieto – previsto nel loro regolamento - ai figuranti di partecipare indossando ‘divise politiche‘, di uniformi delle SS o del Partito Fascista". "Cgil e Cisl di Mirandola – scrivono le organizzazioni sindacali - esprimono sdegno per la scelta dell’amministrazione di permettere a dei figuranti dell’esercito tedesco e della Repubblica di Salò di sfilare davanti ai cippi dei cinque martiri partigiani".

a. g.