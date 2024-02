Paese in lutto per Vera Bondi

Ha suscitato molta commozione a Pavullo, e non solo, la notizia della scomparsa di Vera Bondi, 72 anni. Vera ha dedicato tutta la sua vita a prendersi cura degli altri, dalla sua famiglia ai pazienti dell’ospedale di Pavullo, dove ha lavorato come infermiera, prima in Medicina, poi in Pronto Soccorso e, prima della pensione, nel reparto di Geriatria. Ieri pomeriggio si è svolto il funerale a Monteobizzo. "Mamma mi insegnato l’importanza dell’aiutare gli altri – afferma la figlia Francesca – crescendomi con i valori della famiglia e della Fede". Solo un anno fa era morto il marito di Vera, Palmo Muccini. Vera, oltre alla figlia Francesca, lascia il genero Claudio Gazzotti e gli adorati nipoti Sofia, Leonardo ed Elena.

m.s.c.