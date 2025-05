"Parcheggio Sassuolo 2, ci vuole pazienza"

Servirà tempo e serviranno risorse, per sistemare il parcheggio sotterraneo di Sassuolo 2, il cui conclamato stato di degrado è stato oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. La situazione dell’area di sosta che sorge alla fine di via Cavallotti, ha detto l’assessore alla mobilità David Zilioli, è costantemente monitorata da parte dell’Amministrazione, "impegnata a mantenere condizioni minime di funzionalità e sicurezza della struttura". Ma per l’intervento radicale richiesto da Fd’I (pulizia, sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale, installazione di un sistema di videosorveglianza e di una colonnina di richiesta aiuto) occorre attendere che l’Amministrazione vari il Piano della Sosta, rispetto al quale il parcheggio di via Cavallotti è un asset importantissimo. Sarà, Sassuolo 2, uno dei punti-chiave del Piano, e pazienza se oggi, per ammissione dello stesso assessore, "rappresenta da molti anni una criticità storica per la città, caratterizzata da problemi strutturali, manutentivi e gestionali consolidatisi nel tempo, con conseguente aumento degli oneri per gli interventi straordinari".

Le condizioni del parcheggio, non da oggi, "non sono buone: lo stato di manutenzione è critico, la percezione di insicurezza è elevata, mancano servizi che rendano il suo utilizzo semplice, sicuro e attrattivo", ha aggiunto Zilioli. Chiedendo soprattutto tempo e ‘agganciando’ le migliorie richieste dai consiglieri di opposizione al già citato Piano della Sosta, che dovrebbe essere adottato entro fine anno e affiderà ad un concessionario i parcheggi, tra i quali appunto quello di Sassuolo 2, considerata all’interno del Piano stesso "opera prioritaria". E se oggi l’Amministrazione, ha detto Zilioli, "ha già avviato incontri con il condominio comproprietario dell’area per costruire un percorso condiviso di regolamentazione delle responsabilità e programmazione degli interventi, ha programmato, tramite SGP, la pulizia delle caditoie e a breve provvederà a sistemare il cancello su via Alessandrini", il resto verrà. Tra qualche mese, appunto, con il Piano della Sosta, e con l’intervento del concessionario che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, si accollerà le spese di riqualificazione tese a rendere Sassuolo 2 un tantino più fruibile, e sicuro, di quanto non sia oggi. "L’obiettivo – ha concluso Zilioli - è trasformarlo in un parcheggio ‘abitato’, vissuto quotidianamente, con presenza di personale di presidio, servizi tecnologici avanzati e assistenza fisica, garantendo sicurezza, comodità e fiducia per tutti gli utenti". Raggiungerlo, l’obiettivo, sarebbe questione di qualche mese.

