"Partito maschilista e di potere Più spazio a donne e iscritti"

"Un partito maschilista? Di più, misogino", "oligarchie del Nazareno", "ci siamo accontentati di essere il partito del sistema, rinunciando alla radicalità di certe scelte necessarie come sul cuneo fiscale per esempio. E ancora, "abbiamo spostato sempre di più il baricentro da chi ha meno verso chi ha di più". È stata una Paola De Micheli all’attacco quella che ieri mattina al circolo Pd di Buon Pastore ha presentato il suo libro ’Concretamente. Prima le persone’ davanti ad attivisti che ne sostengono la candidatura per la segreteria nazionale del Partito democratico. "Le donne votano il Pd solo come terzo partito: non sorprende visto che le oligarchie del Nazareno al sud per esempio non hanno candidato neanche una donna capolista nonostante in teoria siamo il partito più femminista di tutti". Altri difetti Dem, secondo De Micheli è che "siamo stati percepiti come il partito del potere per il potere, e siamo il terzo partito per voto anche per i lavoratori e i giovani: a settembre dunque non c’è stata una sconfitta tanto numerica (siamo comunque la seconda forza), ma politica, che è peggio".

Come uscirne? Per De Micheli le strade possibili sono almeno tre: "Dobbiamo diventare il partito degli iscritti, che però una volta iscritti decidono davvero. Quante volte in questi anni sono stati interpellati sul serio sulle riforme portate in Parlamento o sui parlamentari?". In seconda battuta, occorre una riforma dei Giovani democratici e della Conferenza delle donne, "usati solo come delle riserve ’Panda’ quando occorre inserire una donna in lista o un giovane per fare bella figura". Quindi "dovremmo essere il partito della prossimità, fare proselitismo, dedicare 15 ore al mese a cercare noi gli elettori e non il contrario".

g.a.