Photored Modena, ecco i nuovi quattro attivi da metà mese

Uno dei photored installati a Modena tra viale Italia e la tangenziale

Modena, 2 febbraio 2023 – C’erano una volta i photored, adesso si chiamano ’Velocar’ e sono più evoluti: i quattro apparecchi in corso di installazione in città rileveranno i passaggi con il rosso e riconosceranno la targa anche di notte, con le foto e i video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto. Quello su viale Italia registrerà anche il superamento dei limiti di velocità.

Gli automobilisti sono avvertiti: sono stati annunciati dal Comune nelle scorse settimane e saranno attivi da metà febbraio (probabilmente da lunedì 13). Pizzicheranno le irregolarità agli incroci via Emilia Est-via Bonacini, Emilia Ovest-nazionale per Carpi, viale Italia-strada san Faustino.

II Velocar oltre a rilevare automaticamente i passaggi con il rosso – con foto e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto – potrà essere utilizzato anche per raccogliere dati statici sul traffico.

"Una volta concluse le verifiche tecniche – spiegano dal municipio – i quattro nuovi dispositivi, che si aggiungono ai 18 photored attivi in città, si accenderanno verso metà febbraio per controllare quattro incroci semaforici particolarmente trafficati. Ed esattamente in via Emilia Est, all’intersezione con via Bonacini, in direzione centro città (due corsie); in via Emilia Ovest alla Madonnina, all’incrocio con la strada nazionale per Carpi, in direzione centro città (due corsie); in viale Italia, all’intersezione con strada san Faustino, in entrambe le direzioni di marcia (su tre corsie)".

Il velocar che controlla i veicoli che procedono su viale Italia in direzione nord, cioè verso la città, registrerà anche i superamenti del limite di velocità di 50 chilometri orari (come già fa l’autovelox installato a sorveglianza dei mezzi che procedono nella direzione opposta): in questo caso però non è previsto l’automatismo della sanzione e la verbalizzazione dovrà essere fatta dagli agenti della polizia locale presenti sul posto.

"I primi dispositivi ad essere installati sono proprio quelli che controlleranno le infrazioni semaforiche su viale Italia. Il personale incaricato lavorerà a bordo strada, segnalando il cantiere e senza intralcio per la circolazione".

Il passaggio con il rosso è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada, ma è anche tra le infrazioni al codice della strada più commesse dagli automobilisti. "A Modena, nonostante rilevatori automatici delle infrazioni semaforiche siano in funzione già da diversi anni con un’attività di prevenzione che ha ridotto gli incidenti nelle intersezioni controllate, sono ancora tante le sanzioni che vengono rilevate: 3.681 nel 2022".

Ma qual è stato il criterio con cui si sono scelti gli incroci da presidiare? "La scelta – riferiscono dal Comune – dei nuovi incroci in cui installare gli strumenti è stata presa in base all’incidentalità negli ultimi tre anni, a partire dal 2019. In viale Italia sono stati registrati ben 21 sinistri (nove in direzione nord e 12 verso sud), in via Emilia Ovest gli incidenti sono stati dieci, così come in via Emilia Est".

Per i veicoli che passano con il rosso la sanzione è di 167 euro (116,90 se pagata entro i cinque giorni), ma è prevista anche la decurtazione di 6 punti dalla patente. In caso di una seconda violazione nell’arco del biennio, scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi.