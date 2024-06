Progetti di cooperazione. Imprenditoria femminile in Togo, Congo e Tunisia

Sostenere un’impresa economica femminile in Tunisia, garantire l’accesso all’assistenza sanitaria in Congo e in Togo, offrire accoglienza, ospitalità e istruzione a bambini in condizione di fragilità e abbandono in Sierra Leone e in Madagascar. Sono gli obiettivi dei cinque progetti di cooperazione internazionale presentati da associazioni e organizzazioni no profit del territorio modenese, ammessi al finanziamento nell’ambito dell’edizione 2023 del bando per interventi nei Paesi in via di sviluppo promosso dal Comune e dalla Fondazione di Modena.

Proposto da Arci Modena, con Overseas, Officina progetto Windsor e Lega Ambiente, il progetto in Tunisia sostiene iniziative femminili per il turismo esperienziale nel villaggio di Ksar Ouled Soltane, dove è stato restaurato il monumento utilizzato come location per la saga di Star Wars: alcune delle ’celle’ del monumento saranno assegnate al gruppo di donne per esporre prodotti e organizzare attività di coinvolgimento dei visitatori.

Due sono i progetti finanziati in ambito sanitario: quello proposto in Congo dall’organizzazione di volontariato Moninga, con Bambini nel deserto e Cose dell’altro mondo, consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico nell’ospedale di Masina, il quartiere a più alta densità abitativa di Kinshasa, per garantire l’accesso a strutture di alta qualità in particolare ai bambini. Il progetto in Togo è proposto da Ho avuto sete, con Solidarietà missionaria e Team Enjoy, Events & Fun, e sostiene l’ampliamento del centro medico Filles de Saint Camille a Sanguerà attraverso la fornitura di apparecchiature radiologiche e la formazione del personale tecnico per il loro utilizzo e manutenzione.