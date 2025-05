Rekeep sostiene i migliori studenti . Borse di studio con KeepCare School

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, è impegnato anche quest’anno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Modena 21 tra i migliori studenti e studentesse della città, nell’ambito della XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia, figli e figlie di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate esclusivamente in base al merito.

A Modena, in particolare, dove il Gruppo Rekeep è presente con 600 dipendenti, che nell’intera Regione arrivano a toccare i 3.000 totali, l’edizione di quest’anno ha previsto l’assegnazione di 21 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 12.000 euro, suddivisi in 15 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 6 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari.

Nella Provincia di Modena, i migliori studenti delle superiori sono stati Erika Meglioli ed Elisa Natea, entrambe diplomate con 100/100. Tra gli universitari, invece, figurano Federica Boncompagni, laureata con 110 e lode, e Sara Ait El Bachir, con la media di 28,3.

Di seguito l’elenco completo dei 21 vincitori e vincitrici premiati a Modena: 15 come studenti e studentesse delle scuole superiori: Vera Frimpong, Erika Meglioli, Ilaria Cinque, Riccardo Natea, Elisa Natea, Malak Moudni, Omar Bayoumy, Ilyass Boumenjel, Davide Nini, Chiara Martinelli, Sarah Ghouibi, Rosa Alice Ambrosio, Stella Ferhati, Rim Azem, Giulia Delfino; 6 come universitari: Christian Oliva, Sara Ait El Bachir, Federica Boncompagni, Mattia Gavioli, Alessio Celentano, Sofia Aleotti.

KeepCare School è un’iniziativa in cui il merito è protagonista indiscusso, grazie alla quale numerosi studenti e studentesse, grazie al loro costante impegno e a rendimenti scolastici elevati, sono stati premiati più volte durante il proprio percorso di studi: nell’edizione appena conclusa, su 419 vincitori, ben 218 (pari al 52%) avevano già ricevuto questo riconoscimento nel corso di una o più delle edizioni precedenti.

"Iniziative come KeepCare School incarnano appieno la nostra cultura aziendale, che si fonda su una sincera fiducia nelle potenzialità e nel talento delle persone – ha dichiarato Claudio Levorato, presidente di Rekeep – Ogni nostro progetto in ambito Esg rappresenta, del resto, un impegno concreto ad essere una presenza solidale sui territori e nelle comunità in cui operiamo. Le borse di studio, in questa direzione, simboleggiano la solidarietà tra generazioni: sono una manifestazione tangibile di un valore che unisce chi ha già raggiunto una posizione professionale con chi è ancora nel percorso di studio, con l’auspicio che, insieme, possiamo costruire un futuro migliore. Gli studenti sono il futuro del nostro Paese e Rekeep è al loro fianco da quindici anni, sostenendo il merito e la formazione come strumenti per realizzare le loro aspettative, sia attuali che future. Il nostro augurio per tutti i premiati è che, anche grazie al nostro sostegno, possano trasformare i loro sogni in realtà, raggiungendo pienamente le loro ambizioni e contribuendo al progresso della società".