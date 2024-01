Savignano in lutto per Martina. Il paese si prepara a dirle addio

L’ufficialità ci sarà solo questa mattina, ma con tutta probabilità saranno celebrati venerdì alle 10, nella chiesa di Mulino di Savignano sul Panaro, i funerali di Martina Miani, la farmacista 26enne savignanese che il 30 dicembre scorso ha perso la vita nel Ferrarese, sulla superstrada Ferrara – Porto Garibaldi, poco dopo l’uscita autostradale di Ferrara Sud. Martina si stava recando a Massa Fiscaglia, a casa del fidanzato Alessandro, con il quale molto presto aveva in progetto di andare a convivere proprio a Mulino. Invece, tutto si è fermato su una maledetta superstrada e a nulla sono valsi i tentativi dei familiari di cercarla fin da subito, quando il suo cellulare si era messo a squillare a vuoto. La comunità di Savignano, intanto, si sta organizzando per darle l’ultimo saluto nel modo più caloroso possibile. La famiglia Miani è infatti da sempre ben voluta e stimata in tutto il paese e così Martina, da tanti, è ricordata come una ragazza d’oro, che aveva sempre un sorriso per tutti e una grande generosità. Il giorno prima della cerimonia funebre si svolgerà il rosario, che è fissato per domani alle 19 nella chiesa di Mulino. Venerdì mattina, appunto, con tutta probabilità (rimangono da sbrigare alcune pratiche burocratiche che dovrebbero risolversi oggi) seguirà il funerale, sempre nella chiesa di Mulino. Per l’occasione, anche dal Comune si stanno organizzando per permettere di svolgere le esequie in completa sicurezza, vista la grande partecipazione prevista. Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, oltre a confermare che parteciperà personalmente ai funerali, ha anche disposto la chiusura, per venerdì mattina, del parcheggio antistante la chiesta di Mulino (avranno accesso solo i familiari e il carro funebre) per consentire appunto a tutti coloro che lo vorranno di dare l’ultimo saluto a Martina in piena sicurezza. Intanto, continuano ad arrivare manifestazioni di cordoglio ai familiari, a dimostrazione di quanto la comunità locale avesse a cuore Martina. Anche Stefano Donati, presidente dell’associazione Borgo Castello, ha espresso le condoglianze a titolo personale e di Borgo Castello ai familiari e alla Contrada Mulino, la squadra con cui Martina gareggiava durante la manifestazione Lotta per la Spada dei Contrari. Tanti, inoltre, sono i messaggi di vicinanza ai familiari che circolano sui social e che, di riflesso, sottolineano una volta di più il grande vuoto lasciato da Martina. Savignano le voleva tanto bene.

Marco Pederzoli