Scrittori e piccoli editori, torna Buk

Nella città dove la politica culturale vede al centro i festival, arriva il tempo di "Buk", giunto alla sedicesima edizione e dedicato ai libri, alla piccola e media editoria e agli scrittori.

Appuntamento, dunque, per sabato 6 e domenica 7 maggio, nel cuore della città al chiostro del complesso San Paolo di via Selmi, dove la manifestazione creata da Francesco Zarzana presenta una serie di iniziative dedicate alle "Nuove primavere", ossia alle donne e alle questioni di genere, anche attraverso il convegno europeo sul tema "Femme et diversite. Inclusione, diritti e parità di genere".

Ma soprattutto la star quest’anno di Buk sarà lo scrittore Maurizio De Giovanni, un nome molto celebre del giallo italiano, un autore che si è conquistato la notorietà attraverso personaggi resi molto popolari anche dalle serie televisivi di tipo poliziesco come il commissario Ricciardi e Mina Settembre.

"L’autore - spiega Zarzana, presidente dell’associazione culturale ProgettArte che organizza l’evento sui libri - riceverà il Premio Speciale Buk festival 2023 che guarda innanzitutto alla scrittura di De Giovanni, capace di dare forma, vividezza e profondità ai personaggi e agli intrecci, definendoli con intensa leggerezza e attraverso uno stile inconfondibile".

L’appuntamento con il premio è in programma giovedì 4 maggio in serata, alle 20.30 nella sala del Leccio e qui l’autore campano dialogherà delle sue opere e dei suoi protagonisti con l’autrice Giusella De Maria.

Ma le iniziative non finiscono qui. C’è molto altro, come hanno spiegato ieri Zarzana, le curatrici di Buk Giusella De Maria e Sara Caselli e l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. Quest’ultimo dice: "Continua la stagione dei festival culturali nella nostra città: Buk é ormai un un’appuntamento consolidato che permette alla piccola e media editoria di trovare un ribalta importante e offre alla città momenti di incontro con autori e scrittori di livello". Durante la due giorni del festival, dalle 11.30 alle 20, il locale Major Tom ospiterà il modenese Daniele Reponi, oste all’evento con i suoi panini mentre partner dell’iniziativa è anche la Lambruscolonga di Alessio Bardelli che si svolge nelle stesse date.

"Al San Paolo - terminano Giusella De Maria e Sara Caselli - ci sarà una selezione di case editrici in rappresentanza della piccola e media editoria nazionale, insieme a un cartellone di autrici e autori provenienti da tutta Italia tra cui Camilla Vedovato, Hamid Larbi, Mariagiovanna Luini, Sara Bilotti, Luca Macovazzi, Laura Daniele, Mario Ventura, Sergio Greco, Alessia Marzotto. Sabato 6 ricorderemo anche l’insegnante ed ex assessore Adriana Querzè".

Stefano Luppi