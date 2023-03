Serra, addio don Nelson: sacerdote da 60 anni "Gentile e generoso"

Si sono svolti ieri a Roma i funerali di don Nelson Gabriele Casolari, 86 anni, 74 di vita paolina, 67 di professione e 60 di sacerdozio. Originario di Casa Zanoli di Selva di Serramazzoni è deceduto domenica. Fin quando i suoi genitori Armando e Maria Iseppi erano in vita ha continuato a trascorrere quassù un mese tutte le estati e nell’occasione prestava servizio nella parrocchia. Ultimo di quattro figli (due fratelli e due sorelle) è entrato nella comunità dei Paolini di Modena il 4 ottobre 1948, prima professione religiosa l’8 settembre 1955, assumendo il nome di Gabriele. Si consacra definitivamente con la Professione perpetua l’8 settembre del 1959 e viene ordinato sacerdote il 1° luglio del 1962. Don Nelson inizia il suo apostolato come insegnante di Lettere, dapprima a Roma, poi a Modena, dal 1964 al 1970, e in seguito a Vicenza. Nel 1982, a Modena, viene incaricato del Deposito delle Edizioni Paoline. Nel 1994 inizia il suo impegno nella Parrocchia del Buon Pastore a Roma. Don Nelson è ricordato per la gentilezza e generosità e i suoi insegnamenti. w.b.