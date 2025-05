"Servirebbe più spazio"

Sono studente di Economia e Finanza all’Università di Modena – dice Alaa Rady -. Sono al mio primo anno, quindi non conosco ancora bene la vita universitaria, ma posso dire che, in generale, mi trovo bene e sono felice della mia scelta. I corsi mi piacciono, anche se, giustamente, non tutte le materie sono perfette. Ci sono alcuni aspetti che andrebbero migliorati: per esempio, lo spazio nella sede del Marco Biagi è poco: le due aule magne non sono spaziose e ci sono pochi bagni. In definitiva, consiglio l’Università di Modena: pur riconoscendo qualche criticità, soprattutto a livello di spazi e strutture, ritengo che i corsi siano validi e che, con qualche miglioramento, l’esperienza universitaria potrebbe essere ancora migliore.