"Sestola: Chiosco in pieno centro, uno scempio inaccettabile"

Il chiosco mobile di un’attività alimentare installato a fianco del campanile in centro a Sestola ha creato polemiche in paese. Sabrina Bastai, consigliere comunale di opposizione, ha criticato il sindaco Fabio Magnani per il "proliferare di installazioni lungo il corso del paese, senza alcun criterio estetico e di evidenza funzionale. L’ultima collocazione, una sorta di chiosco mobile a lato del campanile, in uno degli angoli più suggestivi, supera ogni limite di decenza. É grave che l’Amministrazione abbia consentito tale installazione. É gravissimo – ha sottolineato – che sia stato concesso a un componente dell’Amministrazione stessa". Afferma che avrebbe potuto presentare "l’ennesima interrogazione ma avrei avuto probabilmente una delle tante ’non risposte’. Mi auguro si generi un movimento di opinione capace di costringere l’Amministrazione a interrompere lo scempio e prendere atto della propria inadeguatezza". w.b.