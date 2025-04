Storie per lettori un po’ crudeli. Gregori presenta il suo ultimo libro

Domenica alle 18.30 il Baluardo della Cittadella a Modena ospiterà Carlo Gregori (foto), scrittore e giornalista, per la presentazione del suo nuovo libro, ‘Giù. Storie per lettori un po’ crudeli’, in dialogo con lo scrittore Roberto Barbolini. ‘Giù’ è una raccolta di quattro racconti di suspense in cui dominano l’inganno e la crudeltà. In queste storie oscure i protagonisti (due donne e due uomini) si scontrano con misteri che affondano le loro radici in un passato nascosto. Strappati da un mondo confortevole, dovranno lottare per liberarsi dalla paura che li sottomette e decidere se lasciare le cose come stanno dietro le apparenze oppure ritrovare un senso di giustizia. Sono storie inizialmente solari, idilliache, che all’improvviso esplodono nella furia di una resa dei conti, come avviene nel primo racconto, ‘L’uomo del gas’, ambientato nell’Appennino emiliano di fine anni Cinquanta. Ne ‘Il medico di fiducia’ la protagonista ha un’angosciante scoperta che la costringerà a scegliere da che parte stare, mentre il fantasma di un passato glorioso si manifesta nella sua decadenza durante una macabra festa al ‘Tennis Club Europa’. Infine, una gita ambientata nella città sotterranea di Orvieto...