Street parade Modena 2023, allerta anarchici: quando e dove sarà

Modena, 19 ottobre 2023 – Sono attesi migliaia di giovani in città, il prossimo sabato 28 ottobre in occasione della manifestazione contro il decreto anti rave del governo. E si temono anche infiltrazioni di frange anarchiche.

Il corteo "Smash Repression" è nato a seguito del noto rave party dello scorso anno nella nostra città, proprio per solidarizzare contro gli sgomberi del capannone di Modena Nord e l’attenzione sull’evento è alta.

Il percorso: le vie interessate

Il ritrovo è per le 14 al Novi Sad: dopo di che il corteo si snoderà su Monte Kosica, Crispi, Natale Bruni, Caduti in Guerra per percorrere poi Largo Garibaldi, Trento Trieste, Muratori, i viali, via Giardini, viale Corassori, Italia e concludersi in serata a Parco Ferrari.

Preoccupazione per Modena

Lo Street parade - avvisano gli organizzatori - è contro tutti gli sgomberi degli spazi sociali. Ad esprimere preoccupazione è il Siulp. "Singolare che, anche questa volta, la fortunata località prescelta per una manifestazione di protesta di rilevanza nazionale, e che ben meriterebbe altre e ben più importanti piazze, sia la città di Modena così come in tante altre, forse troppe, occasioni. Condividiamo l’appello del Sindaco Muzzarelli per il rispetto della città e dei suoi abitanti, ma come Siulp lo allarghiamo anche al rispetto per tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che saranno impiegati nei vari servizi. Questo perché, soprattutto in determinati momenti storici, il cercare più volte volontariamente ed insistentemente lo scontro fisico con le Forze dell’Ordine, è stato il vero e unico fine di manifestazioni più o meno spontanee, magari senza pensare alle conseguenze di queste azioni aggressive. Ed è questa la circostanza che come Siulp temiamo di più’.