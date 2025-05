sulla solidarietà universale

Monsignor Erio Castellucci ha scritto di recente un libro insieme al professor Vincenzo Balzani, docente emerito all’Università di Bologna, fra i più noti chimici al mondo. ‘La buona alleanza. Scienza e fede a difesa della casa comune’, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, analizza e affronta la crisi ecologica che è globale, non solo ambientale ma anche sociale.

Nel libro, dunque, uno scienziato e un teologo uniscono le loro competenze per argomentare la necessità di un cambio nel rapporto fra umanità e ambiente. "La casa comune (il pianeta, ndr) è stata spesso ritenuta come una miniera di materiali inerti a disposizione, il cui uso o abuso sarebbe stato indifferente rispetto alle sorti umane. Ma non è cosi. L’attuale situazione impone di sviluppare una coscienza di solidarietà universale".