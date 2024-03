"Supermarket a dicembre, 120 posti di lavoro"

"Esselunga, il supermercato sarà pronto entro la fine dell’anno: sono previsti 100-120 posti di lavoro, tutti individuati sul territorio". L’annuncio è arrivato a margine della presentazione della rotatoria tra via Finzi e via Romani. "Il supermercato sarà di 2.500 metri quadri – hanno spiegato i geometri della direzione Sviluppo di Esselunga Donato Di Ielsi e Gianluca Tamborini – una superficie media di vendita. Viene collocato in una zona della città in piena riqualificazione". Sono previste, hanno aggiunto, "un centinaio di assunzioni, forse anche 120. Tutte persone individuate sul territorio, come di solito facciamo in questi casi. Come contratti di assunzione, si partirà con contratti determinati con l’obiettivi di trasformarli tutti in indeterminati".

Intanto Il piano di sviluppo dell’area tra via Fanti e via Canaletto prevede, sempre a carico del privato, un parcheggio multipiano da circa 300 posti auto di fianco alla nuova Casa della Salute c he sarà ceduto all’amministrazione comunale, un parco e aree a verde pubblico, residenze, percorsi ciclopedonali, ulteriori parcheggi e altre infrastrutture, tra cui una via di collegamento tra via Canaletto e via Rita Levi Montalcini.

È di competenza comunale, invece, e affidata alla società Cambiamo spa, la realizzazione di due palazzine di Edilizia residenziale pubblica su via Canaletto, vicino all’Rnord, per 33 alloggi di cui la metà destinati ai giovani (il cantiere è stato consegnato a gennaio) che saranno completati per il 2026, e di un’ulteriore palazzina da 15 alloggi per le forze dell’ordine.

g.a.