Ravenna: quando apre Esselunga, 100 assunzioni

Ravenna, 2 febbraio 2024 – A buon punto i lavori del nuovo supermercato Esselunga di Ravenna che aprirà entro l’estate 2024. Le opere della struttura che ospiterà il primo supermercato romagnolo del brand milanese sono a buon punto e l’edificio è già tutto realizzato. Dall’azienda fanno sapere che si tratterà di un esercizio che rientra nella categoria “supermarket“ con una superficie commerciale di circa 2.500 metri quadrati a cui si aggiunge il bar con insegna Atlantic che fa sempre parte del gruppo Esselunga. Il nuovo esercizio di Ravenna darà lavoro a circa 100 addetti che sono stati inizialmente selezionati nel job day che si tenne nell’autunno scorso a Ravenna. Tutti i nuovi assunti provengono dalla zona di Ravenna e sono aperte una ventina di posizioni per le quali è ancora possibile proporre la candidatura. Il supermercato avrà un parcheggio interrato con circa 400 posti auto.

La zona in cui sorgerà il nuovo supermarket Esselunga è quella di via Antica Milizia, in prossimità del parco della Cesarea, oltre 94mila metri quadrati, di questi 63mila destinati a prato, quasi 9mila dedicati al lago e oltre 20mila a rimboschimenti. Nella zona è in costruzione anche un comparto residenziale.

Lo store di Ravenna sarà il primo in Romagna e affiancherà gli altri 13 già attivi in Emilia da Bologna a Piacenza.

Naturalmente, dalla Romagna è già possibile la spesa on line da Esselunga, una delle principali catene italiane del settore della grande distribuzione che opera attraverso una rete di 188 negozi presenti in 7 regioni e si avvale di centri produttivi e di lavorazione che servono tutti i negozi della catena.

Fondata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, Esselunga occupa circa 25.000 dipendenti e ha un fatturato di oltre 8,8 miliardi di euro. Con 5,5 milioni di clienti fidelizzati è da sempre un esempio di qualità e innovazione, con un impegno quotidiano per la sostenibilità.

Intanto, Esselunga ha già avviato le selezioni per l’apertura di un nuovo punto vendita a Forlì - 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a pochi metri dall’iper Puntadiferro che saranno pronti per la vendita entro il 2025 - e sono aperte le candidature per il Job Day Forlì, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà in città il 27 e 28 febbraio: per partecipare occorre candidarsi da lunedì 29 gennaio a domenica 11 febbraio 2024 iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi.

Le professionalità più ricercate sono l’allievo responsabile e l’addetto alla vendita e specialista di mestiere: la figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo al fine di acquisire le competenze necessarie per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula.

È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti. E mentre Ravenna sta per aprire e Forlì è in rampa di lancio, si rincorrono le voci di una possibile apertura anche a Rimini nell’area ex Questura ma dall’azienda non confermano né smentiscono questa ipotesi che secondo molti è decisamente più di un’ipotesi.