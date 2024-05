Esselunga ha aperto a Ravenna: dove si trova il nuovo supermercato

Ravenna, 22 maggio 2024 - Occupa una superficie di vendita di 2.500 mq, ospita il Bar Atlantic ed è dotato di un ampio parcheggio di oltre 400 posti auto tra piano terra e piano interrato, con stazioni di ricarica per veicoli elettrici, posti per moto, bici e e-bike.

Vi lavorano 129 persone tra il supermercato e il bar, 87 le nuove assunzioni, di cui 63 dal territorio. Stiamo parlando di Esselunga (uno dei principali gruppi italiani nel settore della grande distribuzione, che oggi (mercoledì 22) ha aperto il suo primo negozio di Ravenna in via Antica Milizia, nella zona sud-est della città. L’edificio sorge in un’area che è stata oggetto di un importante intervento urbanistico, tra spazi verdi e residenze, vicino al centro storico e ai principali luoghi turistici della città. Il progetto fa parte di un più ampio intervento urbanistico, che comprende nuove strade, unità residenziali in fase di costruzione, piste ciclabili e una fermata dei mezzi pubblici in prossimità del supermercato. Inoltre, Esselunga ha contribuito alla realizzazione di un parcheggio pubblico di 90 posti nell’area adiacente al negozio e di 1.500 mq di verde e piste ciclabili.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Michele de Pascale

Cosa trovare nel nuovo supermercato

Il supermercato propone ai clienti un’offerta di oltre 15mila prodotti con grande attenzione per la convenienza e le esclusive linee a marchio privato per soddisfare ogni esigenza di spesa. Nel reparto frutta e verdura più di 500 prodotti selezionati e la linea Bio; nel reparto gastronomia una selezione di 180 formaggi italiani con eccellenze di altri paesi, 100 salumi della miglior produzione nazionale, oltre 50 specialità gastronomiche e le proposte della ‘Cucina Esselunga’, più di 200 ricette da portare subito in tavola scegliendo tra i piatti della tradizione italiana e dal mondo e i piatti vegetariani. Presenti i reparti assistiti di carne e di pesce con una proposta di sushi, la panetteria con 16 varietà di pane fresco, pizze e focacce preparate con ingredienti naturali e farine selezionate. Arricchisce l’offerta Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga realizzata in collaborazione con i fratelli Cerea, chef stellati. All’interno del negozio anche una ricca enoteca con più di 800 etichette di tutta Italia e con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini. È possibile usufruire del servizio prenotazioni per la gastronomia, il pesce, la carne e le specialità dolci e salate.

Il bar Atlantic

Il negozio ospita il Bar Atlantic, 122° del Gruppo, che ha una capienza di 140 posti tra interno ed esterno, dove i clienti possono fermarsi per la colazione, il pranzo o per l’aperitivo con menù che variano settimanalmente. La scelta è molto ampia tra primi, secondi, panineria, taglieri di salumi e formaggi, insalate, macedonie, torte, spremute di frutta fresca e molte specialità.

Il Bar Atlantic nel nuovo punto Esselunga a Ravenna

Grazie alla presenza di totem digitali si possono visualizzare tutti i piatti disponibili e prenotare quelli desiderati: la preparazione avviene sul momento e sono serviti con un sistema a chiamata. Per rendere l’esperienza di acquisto più rapida e comoda sono presenti casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il ‘Presto Spesa’, disponibile anche su app. I nuovi clienti hanno la possibilità di aderire al programma ‘Fìdaty’ richiedendo direttamente in negozio, tramite un QR code, la card digitale gratuita e subito attiva. Oltre al servizio e-commerce disponibile attraverso l’app e il sito esselungaacasa.it, per chi preferisce ordinare la spesa online e ritirarla in negozio già in giornata, nella fascia oraria prenotata, c’è il servizio gratuito Clicca e Vai Locker. Nel negozio è presente anche un ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in plastica PET. L’Esselunga di Ravenna è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.