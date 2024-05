Il giorno di Esselunga a Ravenna: mercoledì il taglio del nastro, 129 assunzioni

Ravenna, 21 maggio 2024 – Apre i battenti domani alle 7,30 il nuovo punto vendita Esselunga di Ravenna in via Antica Milizia 45.

Si tratterà di un esercizio che rientra nella categoria “supermarket” con una superficie commerciale di 2.500 metri quadrati a cui si aggiunge il bar con insegna Atlantic che fa sempre parte del gruppo Esselunga.

Il nuovo esercizio di Ravenna – siamo a quota 192 aperture sul territorio nazionale e la prima in Romagna - darà lavoro a 129 addetti che sono stati inizialmente selezionati nel job day che si tenne nell’autunno scorso a Ravenna; le nuove assunzioni, per la gran parte di giovani, sono 87 e la gran parte provengono dal territorio della provincia di Ravenna.

Il supermercato – aperto tutti i giorni dalle 7,30 alle 21, domenica dalle 8 alle 20 - avrà un parcheggio in superficie e interrato con circa 400 posti auto e sarà dotato anche di un locker in cui ritirare la spesa ordinata on line.

E sarà possibile anche continuare a fare la spesa online con consegna a domicilio.

La zona in cui sorgerà il nuovo supermarket Esselunga è quella di via Antica Milizia, in prossimità del parco della Cesarea, oltre 94mila metri quadrati, di questi 63mila destinati a prato, quasi 9mila dedicati al lago e oltre 20mila a rimboschimenti. Nella zona è in costruzione anche un comparto residenziale.

Lo store di Ravenna sarà il primo in Romagna e affiancherà gli altri 13 già attivi in Emilia da Bologna a Piacenza.

Intanto, Esselunga ha già a buon punto le operazioni per l’apertura di un nuovo punto vendita a Forlì - 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a pochi metri dall’iper Puntadiferro - che saranno pronti per la vendita entro il primo trimestre del 2025.

E dopo Forlì sarebbe in arrivo anche l’apertura a Rimini nell’area ex Questura ma dall’azienda non confermano né smentiscono questa ipotesi che secondo molti è decisamente più di un’ipotesi.

Fondata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, Esselunga occupa circa 25.000 dipendenti e ha un fatturato di oltre 8,8 miliardi di euro. Con 5,5 milioni di clienti fidelizzati è da sempre un esempio di qualità e innovazione, con un impegno quotidiano per la sostenibilità.