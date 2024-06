Grand Italia bar a Ravenna riaprirà a metà giugno: “Abbiamo ricostruito una squadra”

Ravenna, 6 giugno 2024 – Metà giugno. Riaprirà tra poco il bar Grand Italia in piazza del Popolo, proprio sotto al municipio. Il locale, che si trova in una posizione fortunatissima ed è tra i più centrali della città, è chiuso da gennaio: una pausa per cambiare la direzione, dando un nuovo slancio alla gestione.

Il bar Grand Italia da oltre 15 anni è nelle mani di Andrea Astolfi, imprenditore cervese che possiede anche gli hotel Premier & Suites: il gruppo comprende una decina di alberghi. Nei locali in piazza del Popolo è in affitto e negli anni ha alternato gestioni dirette ad altre indirette, come quella presente prima della chiusura a gennaio.

"Abbiamo un nuovo direttore che conosciamo da tanto tempo, è stato per 10 anni con noi e quindi riapriamo con la garanzia di avere una persona di fiducia, che è Marco Ravaioli – dice Astolfi al telefono –. Attorno a lui stiamo costruendo una squadra. Manca ancora qualcuno, so che Marco ha fatto tanti colloqui, ma siamo nelle condizioni di poter riaprire tra poco".

All’interno del bar i clienti troveranno il locale di sempre. L’aspetto estetico resta quello, così come il nome, ovviamente. Offrirà caffetteria, ristorazione a pranzo e aperitivi la sera. "Il locale l’ho aperto io – prosegue Astolfi, ricordando gli esordi –, è stato tra il 2006 e il 2007. Ha un’architettura moderna e funzionale ed è stato gestito direttamente per tanti anni. C’è poi stata una parentesi in cui è stato gestito per conto della mia azienda da altri, ma ora l’abbiamo ripreso in mano direttamente noi. La chiusura è stata propedeutica a ricostruire una squadra affidabile, che potesse darci garanzie per un buon futuro".

Da tempo sulle vetrate del bar ci sono i cartelli di ricerca personale, ma il team è quasi al completo, come spiega Astolfi: "Quello della difficoltà nel trovare i lavoratori comunque è un problema comune di tutto il settore. Il nostro core business sono gli alberghi e anche lì vediamo la stessa situazione. Le persone, però, sono importantissime".

All’interno del bar lavoreranno una decina di persone, tra cui tanti giovani. L’unica differenza nell’aspetto del locale sarà la brandizzazione Lavazza, perché sarà un punto di riferimento per il marchio di caffè: "Si tratta di una semplice affiliazione, ma il bar resterà lo stesso – prosegue Astolfi – e siamo armati di buoni propositi per il futuro".

Negli ultimi anni i bar della piazza, oltre a offrire un servizio ai ravennati nel cuore della città, sono diventati un punto di riferimento importante anche per il turismo: questa primavera i locali sono stati presi d’assalto dai tanti venuti anche dall’estero per vedere Ravenna e il suo centro storico ricco di monumenti.