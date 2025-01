Giornali, ecco a Ravenna i distributori all’esterno dei Conad

Ravenna, 17 gennaio 2025 – L’editoria si evolve e la vendita dei giornali esce dai canoni tradizionali dell’edicola. Una soluzione in più, non un’alternativa. Nella giornata di ieri, è stato infatti inaugurato ufficialmente il progetto ideato da Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg ed editore dei nostri quotidiani, e ora i giornali potranno essere acquistati (anche) attraverso un distributore automatico.

Per la precisione, due distributori, entrambi collocati all’esterno di negozi Conad. Una “macchinetta automatica“ è situata vicino all’ingresso del ‘Conad Galilei’ (gestito da Paolo De Lorenzi) di via Newton 28, mentre l’altra si trova fuori dal supermercato di vicolo Tacchini 33 (gestito dal figlio Andrea).

I distributori saranno gestiti dall’edicolante Tatiana Vizureanu, proprietaria dell’edicola di Via del Parco: “Sono emozionata e felice di questa novità, penso che possa essere un vantaggio per tutti”, spiega Tatiana.

Il funzionamento è il medesimo dei classici distributori di alimenti o bibite. È sufficiente inserire la banconota o moneta, scegliere il quotidiano, e aspettare che questo esca dalla fessura in basso. Si tratta dunque di una novità assoluta per il territorio ravennate, i due distributori di giornali sono i primi a essere stati installati nella nostra provincia. In questo modo, per acquistare il quotidiano ci si potrà recare direttamente al distributore che, va ricordato, è gestito dall’edicolante e, quindi, la “macchina” non sostituisce in alcun modo il suo lavoro, ma, al contrario, offre un ulteriore supporto per la vendita dei giornali.

Tra gli obiettivi di questa iniziativa, c’è anche quello di preservare la vendita dei giornali cartacei e aiutare le edicole del territorio, che da diversi anni vivono un lungo periodo di crisi e, alcune, sono purtroppo state costrette a chiudere. Un’innovazione per rimanere al passo con i tempi, con l’intenzione che possa diventare una soluzione alla crisi.

Al momento si tratta di un progetto in fase di sperimentazione (i distributori sono infatti appena entrati in funzione) ma se si dovessero ottenere buoni risultati, non è da escludere un’ulteriore diffusione dei distributori in altre zone della provincia ravennate o nel territorio regionale. Ravenna si candida come possibile apripista e spiana la strada che l’editoria potrebbe percorrere nel futuro.