Ex farmografica di Cervia: siglato accordo. Salvi 87 posti di lavoro

Cervia, 29 marzo 2024 – Chiusa la procedura di licenziamento collettivo per gli 87 lavoratori della MM Packaging, ex Farmografica, di Cervia in provincia di Ravenna. Richiesti al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sei mesi di cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività a partire da lunedì prossimo, primo aprile.

L’intesa è stata sottoscritta alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, dell’assessore del Comune di Cervia, Michela Brunelli, e in rappresentanza del presidente della Provincia di Ravenna, l’assessore Giovanni Grandu. Dopo la sigla è stata trovata un’intesa per la sottoscrizione di un apposito accordo in sede governativa e alla presenza della Regione Emilia-Romagna per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, la Cigs per cessazione dell’attività.

La scorsa settimana, il commissario per la Ricostruzione, generale Paolo Francesco Figliuolo, nel corso di un incontro a Bologna in viale Aldo Moro aveva accolto la richiesta delle Istituzioni e dei sindacati a riconoscere i risarcimenti a un nuovo imprenditore, nonché la disponibilità a coprire l’eventuale divario fra il danno ai macchinari e la quota già versata dall’assicurazione e per aver garantito un canale preferenziale per velocizzare i tempi dell’erogazione. L’accordo siglato oggi prevede anche una regolamentazione dei rapporti tra impresa e lavoratori nel caso ci sia una acquisizione del ramo d’azienda e trasferimento del personale o se ciò non avvenga. La Cigs richiesta da MM Packaging si applicherà a tutti i dipendenti aventi diritto, con sospensione dell’attività lavorativa fino a zero ore e pagamento diretto da parte dell’Inps.