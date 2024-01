Esselunga assume, si cercano 100 dipendenti: come iscriversi al Job Day

Forlì, 30 gennaio 2024 – L’arrivo imminente del supermercato Esselunga in via Ravegnana non è più un mistero: sono in pieno fermento i lavori che porteranno alla realizzazione di 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a pochi metri dall’iper Puntadiferro e dal distretto Formì, andando a inserire un nuovo tassello in un’area che sta definendo sempre più la sua vocazione commerciale.

Ora Esselunga comunica che sono aperte le candidature per il Job Day che si terrà in città il 27 e 28 febbraio. L’evento è organizzato con l’obiettivo di ricercare persone domiciliate a Forlì o nelle vicinanze per procedere, poi, con le assunzioni che, è già annunciato, saranno consisenti. L’apertura del nuovo supermercato di Forlì, che prevede anche la presenza di un bar, porterà all’inserimento di circa 100 persone. I candidati selezionati, dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di supermercati Esselunga già esistenti, saranno inseriti nel nuovo negozio di Forlì al momento della sua apertura.

Come iscriversi al Job Day

Per partecipare occorre candidarsi fino a domenica 11 febbraio iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi. I candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento del 27 e 28 febbraio. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo.

Le professionalità più ricercate

Le professionalità più ricercate sono l’allievo responsabile e l’addetto alla vendita e specialista di mestiere: la figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo al fine di acquisire le competenze necessarie per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto.

Nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.