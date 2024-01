Aeroporto in espansione: "La Regione ci sostenga"

Pochi giorni fa è stata presentata la Summer season 2024 del Ridolfi che vedrà 12 rotte in Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania: un piano strutturato e ricco di garanzie per i viaggiatori che mira al rilancio dello scalo e della sua credibilità uscita minata da un’estate 2023 difficile, segnata da ritardi e cancellazioni e che si è conclusa con la rottura con diverse compagnie aeree inadempienti.

Il piano per la prossima stagione convince il Comune che "rinnova la propria fiducia nei confronti della società di gestione dello scalo aeroportuale Luigi Ridolfi", come sottolinea l’assessora al turismo Andrea Cintorino (nella foto) che prosegue: "Il piano di sviluppo presentato dal direttore generale di F.A. Andrea Gilardi dimostra la serietà con cui opera l’azienda, la solidità del gruppo imprenditoriale e le prospettive di crescita che si pongono gli investitori. Le 12 rotte della prossima estate e la partnership con Air Mediterranean confermano la qualità dell’offerta turistica verso destinazioni di assoluto prestigio e l’impegno della società ad esplorare nuove rotte per potenziare l’incoming".

A questo proposito, Gilardi ha più volte sottolineato la necessità di una partnership non solo con le strutture alberghiere e turistiche, ma anche con le istituzioni per poter pensare a introdurre tratte fortemente attrattive anche per chi si sposta verso l’Italia come, ad esempio, Bruxelles o Francoforte.

Chiamata rilanciata da Cintorino: "Mi associo all’appello lanciato da Gilardi alla Regione Emilia-Romagna; il Ridolfi è uno scalo in forte espansione, con un sedime aeroportuale grandissimo e in larga parte inutilizzato. Le prospettive di crescita sono enormi e le opportunità per accrescere il valore dell’infrastruttura sono numerose poiché interessano sia il profilo commerciale che quello manutentivo. Con questi presupposti, il nostro aeroporto può rappresentare un trampolino di lancio per l’occupazione e l’economia locale. Ecco perché – conclude – diventa determinante il ruolo della Regione: è necessario che da viale Aldo Moro arrivi una spinta forte a sostegno del nostro scalo per favorire strategie di rilancio dell’intera Romagna".