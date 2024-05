Cerimonia alle 17, poi musica ai Romiti. Tante le mostre

Il programma di oggi prevede alle 17 l’inaugurazione del monumento (rimasta invariata rispetto alle previsioni), poi alle 18 la messa in duomo celebrata dal vescovo Livio Corazza e alle 19.30 al palazzetto dei Romiti si terrà il concerto delle scuole di musica forlivesi. Alle 21 presso il circolo Inzir di via Bezzecca inaugura la mostra ‘Con i piedi nel fango’ con scatti di Cristiano Frasca, fotografo del Carlino, che ricordano i primi terribili momenti dopo l’alluvione, tra luci e ombre. Mentre la mostra ‘Romagna sfigurata’ della fotografa Silvia Camporesi, in corso presso l’ex Monte di Pietà, stasera resta aperta fino alle 20.30. Sono moltissime proprio le manifestazioni artistiche in ricordo del disastro. Per esempio, va avanti fino a sabato, la collettiva di Giulia Foschi, Silvana Cardinale, Sergio Catitti e Paolo Graziani: foto e dipinti dal titolo ‘Sguardi, Crepe, Aperture senza Confini’, visitabili presso la Galleria Manoni 2.0 di corso Garibaldi 55. Le foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci sono esposte fino al 30 giugno presso la Galleria Zondini di piazzale 2 maggio (titolo ‘Era il 16 maggio 2023’).

Domani alle 10, invece, è proposto a tutto il territorio di interrompere le proprie attività per un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del disastro.