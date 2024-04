Tenta rapina in tabaccheria: la dipendente spruzza lo spray al peperoncino e lo mette in fuga

Modena, 13 aprile 2024 – La polizia di Modena ha arrestato un uomo, italiano, di 42 anni: è accusato di tentata rapina aggravata a una tabaccaia. E’ successo mercoledì scorso, alle 18.40, in zona Musicisti: entrato con un coltello in mano, aveva minacciato la ragazza dietro al bancone intimandole di consegnargli il denaro in cassa. La donna non si è però arresta né troppo spaventata: impugnato uno spray al peperoncino per difesa personale, ha spruzzato la sostanza urticante contro il rapinatore a cui non è rimasto che fuggire assieme al complice rimasto all’esterno a fare da palo.

La donna ha poi chiamato la polizia: gli agenti, anche grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’uomo mentre stava scappando su una bici. E’ stato dunque fermato, intorno alle 19, in viale Caduti in Guerra, all’altezza dell’orto botanico. L’uomo aveva ancora gli occhi molto arrossati e manifestava difficoltà a respirare, verosimilmente a causa dello spray. nella tasca destra di detto giubbotto aveva il coltello a serramanico ancora aperto. Non è invece stato preso il complice, che è riuscito a scappare.

Ieri, il Gip ha deciso l’indagato venga custodito in carcere in attesa del processo per rapina aggravata.