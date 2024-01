Violenta rapina in centro. Calci e pugni per il cellulare

Era appena stato a cena con gli amici. Una volta uscito dal ristorante si è diretto verso l’auto per tornare a casa, in una laterale di via Gallucci. A quel punto, l’aggressione. Il giovane aveva il telefono in mano quando, all’improvviso, si è trovato dinanzi un balordo che glielo ha strappato. Lui ha iniziato a rincorrerlo ma il malvivente, aiutato da alcuni complici, lo ha picchiato con una tale forza da farlo finire in ospedale.

L’ennesimo episodio di violenza si sarebbe verificato alle 23 di sabato sera in centro storico.

Non è escluso che a mettere a segno la rapina sia stato il noto gruppo di minori stranieri non accompagnati di origine tunisina – già indiziati di altri reati – ma saranno le indagini a ‘svelarlo’. La vittima, 32 anni, ha provato a riappropriarsi del telefono. Una volta bloccato il rapinatore è però scoppiata la colluttazione. Il malcapitato sarebbe stato colpito con un cazzotto in pieno volto: nel frattempo il bandito sarebbe stato raggiunto da altri due giovani complici che lo avrebbero colpito ripetutamente con calci e pugni.

Il branco si sarebbe dileguato con il cellulare della vittima e il portafoglio mentre il 32enne si è risvegliato sotto choc in ambulanza: i passanti, notandolo a terra, privo di conoscenza hanno subito lanciato l’allarme.

Il 32enne è stato dimesso ieri mattina con setto nasale fratturato e diverse ecchimosi causate dal terrificante pestaggio.

In queste ore presenterà denuncia alle forze dell’ordine affinché possano individuare i responsabili dell’ennesima violenta rapina.

Ma sabato notte la rapina ai danni del 32enne non è stata purtroppo l’unico episodio di criminalità avvenuto in città.

Alle 2 di notte circa, infatti, due 20enni sono stati minacciati da un gruppo di giovani stranieri in zona Vittorio Emanuele.

I balordi, tre giovanissimi, avrebbero minacciato le vittime intimando di consegnare loro il denaro. Dinanzi al loro rifiuto li avrebbero percossi per poi darsi alla fuga. Le vittime hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Volante insieme ai sanitari del 118.

I giovani hanno però rifiutato il trasporto.

Intorno a mezzanotte infine, in largo San Giorgio un altro gruppo di giovanissimi pare di origine straniera ha cercato di scippare un ragazzo che è riuscito però a divincolarsi, mettendo in fuga i malviventi. Sui diversi episodi – che spesso purtroppo si registrano nel fine settimana – sono ora in corso accertamenti.