Comitato sul sisma con de Pascale

Per il 13esimo anniversario che ricorda la tragica giornata del terremoto del 29 maggio 2012, l’Area Nord riceverà nel pomeriggio di domani (ore 15) la visita del presidente della Regione, Michele de Pascale. Il governatore sarà a Concordia nel ristrutturato Teatro del Popolo dove parteciperà al Comitato istituzionale sisma, incontrando i sindaci della zona, per poi fare un sopralluogo sul cantiere di Palazzo Corbelli, storica sede del Municipio, del quale si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza resesi necessarie a seguito delle lesioni sofferte nelle giornate del terremoto.

Sempre a Concordia, nella mattinata di domani, si terrà la cerimonia commemorativa più suggestiva con un momento di raccoglimento in piazza della Repubblica, nei pressi di Palazzo Corbelli, dove alle 9, 12.55 e 13, le campane dell’orologio del Municipio torneranno a risuonare in memoria delle vittime e in ricordo delle tre scosse più violente che colpirono Concordia in quella indimenticabile giornata. Da 13 anni non segnavano più lo scorrere del tempo.

Ritrovo alle 8.45 per scuole, associazioni di promozione sociale per partecipare alla commemorazione, presenti la sindaca Marika Menozzi e il parroco don Andrea Kielbasa. In serata, dalle 20.30 alla mezzanotte, illuminazione straordinaria delle luci esterne di Palazzo Corbelli. Anche San Possidonio celebrerà la giornata osservando un minuto di silenzio in Piazza Andreoli per tenere viva la memoria di ciò che è accaduto, delle persone colpite e dello sforzo collettivo che ne è seguito.

A Medolla alle 10.00 davanti al monumento vittime del sisma in piazza del Popolo commemorazione alla presenza di autorità locali, del Consiglio dei ragazzi e degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Medolla e, alle 18.45, sempre davanti al monumento alle vittime del sisma verrà reso loro omaggio dalle autorità dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord cui seguirà alle 19 la messa a suffragio nella chiesa locale dei santi Senesio e Teopompo, mentre alle 20.15 all’ex Haemotronic (lato ciclabile Chico Mendes) altro omaggio alle vittime del sisma di quella azienda.

Nella mattinata, alle 11.30, Medolla festeggia con l’inaugurazione della nuova sede il ritorno della MB Time, ditta che rientra nella cittadina della Bassa dopo il forzato trasferimento deciso dopo il terremoto per l’inagibilità della vecchia sede. Altre cerimonie sono in programma anche a Cavezzo, che commemora la data del 29 maggio con un momento di memoria e comunità alle 9.00 presso il Monumento dedicato al sisma, incentrato sulla impartizione di una benedizione e la deposizione di una pianta rampicante, simbolo di memoria e rinascita.

La cerimonia sarà accompagnata dalla Scuola di Musica Andreoli dell’Area Nord, che offrirà un momento musicale in memoria delle vittime. Seguiranno l’intervento del sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, per i saluti istituzionali e un incontro con le famiglie colpite dal tragico evento.