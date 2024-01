In Vino Veritas, titolare rapinato con pistola. "Offro un Gin tonic a chi mi fa compagnia"

Modena, 24 gennaio 2024 – Nei giorni scorsi aveva denunciato il 14esimo tentativo di furto nel suo locale, in pieno centro storico (alcuni sono stati messi a segno, altri sono rimasti tentati). Ieri, con il terrore ancora negli occhi, ha denunciato una rapina a mano armata.

Vittima, suo malgrado, della lunga serie di episodi di criminalità Gian Marco Goldoni, titolare del locale ‘In Vino Veritas’ di piazza Roma.

Goldoni , esasperato dai continui raid, ha addirittura lanciato un appello sui social: "Offro un Gin tonic a chi rimane con me fino alla chiusura".

"Lo faccio davvero – spiega – così, magari, smetto di subire furti e rapine anche perché, sinceramente, ora ho paura. Quell’uomo, di origine straniera – racconta – è entrato nel locale intorno alle 2 di lunedì sera. Stavo chiudendo in quel momento e si è avvicinato al bancone chiedendo una sambuca”.

"Quando mi sono girato – continua il racconto – ha aperto la giacca arancione e mi ha mostrato una pistola. Si vantava di essere appena uscito dal carcere – continua Goldoni – ho provato a dirgli che stava sbagliando, che era più corretto andare a lavorare piuttosto che rovinare la gente onesta ma mi ha fatto capire che era meglio consegnare il denaro. Ha bofonchiato qualcosa – conclude il giovane titolare – poi se ne è andato coi soldi: circa trecento euro che custodivo nella cassa. Ho chiamato le forze dell’ordine? No, tanto ormai a che serve? Sono andato a letto perché ero a pezzi, preoccupato, terrorizzato, esausto".

Da tempo Goldoni lancia appelli sui social affinché le istituzioni facciano qualcosa.

Il giovane, infatti, ha collezionato in un anno un triste e preoccupante record: quattordici furti, tra messi a segno e tentati.

“Se qualcuno si ferma con me fino a chiusura – conclude – offro il Gin tonic. Almeno non resto solo ad attendere l’ennesimo malvivente. Chiedo aiuto a tutti, a chi ha voglia di perdere un’oretta per aiutare un ragazzo di 33 anni che si sta ’ammazzando’ sia fisicamente che a livello monetario. Eppure ho cercato di dare il massimo per questa città. I carabinieri mi hanno contattato e mi stanno aiutando! È giusto dire anche questo! Ringrazio molto il carabiniere che mi ha contattato e apprezzo tantissimo".