Lo rapina sull’autobus e lui lo accoltella: lotta tra minorenni a Modena

Modena, 17 gennaio 2024 – L’autobus della linea 820 era appena partito dalla stazione di Modena in direzione Pavullo, quando all’interno un ragazzino ha rubato un portafoglio a un altro, ma non è riuscito a farla franca.

L’altro minorenne, infatti, ha tirato fuori un coltello e ha ferito tre volte il rapinatore: alla mano, al volto vicino all'occhio destro e alla nuca.

L’autista appena si è accorto di cosa stava succedendo, ha aperto le porte della corriera, già ferma al semaforo e piena tra l’altro di ragazzini e pendolari. L’accoltellatore è stato preso, anche perché non è nemmeno scappato, mentre il ferito è stato curato in uno spiazzo d'erba, vicino a dove si era fermato l’autobus.

I due ragazzi erano entrambi minorenni, uno straniero e l'altro no. Una 14enne, presente al momento dell’aggressione e quindi testimone, ha raccontato che l’accoltellato è “uno studente di 17 anni che va a scuola qui nei dintorni”. Una volta che le porte dell’autobus sono state aperte, il ferito è stato “aiutato e curato dagli altri ragazzi, finché non è arrivata l’ambulanza che l’ha portato via”.

La dinamica

È l’autista dell’autobus a raccontare qualche dettaglio in più sull’accaduto. “Si è trattato di una rapina a tutti gli effetti”, ha detto. “Il ragazzo (che ha accoltellato l’altro, ndr) non è scappato, è rimasto sdraiato nei sedili in fondo dell’autobus: Deve aver aperto il finestrino e buttato il coltello dal finestrino, perché è stato trovato dopo sul marciapiede”.

Le riprese delle telecamere interne sono già state scaricate e verranno visionate per capire al meglio quello che è successo. “Mi dispiace per il ragazzo – ha aggiunto anche l’autista – non di tratta di aver aver paura, ma non mi era mai capitato un episodio del genere in tutta la mia carriera”.