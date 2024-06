Totogiunta, nella squadra di Budri entrano Marchi e Donnarumma

Dal pomeriggio di ieri Letizia Budri è ufficialmente sindaco del Comune di Mirandola. Dopo la vittoria conseguita nel ballottaggio di domenica e lunedì, dove ha raccolto il 51,06% dei consensi espressi dagli elettori recatisi alle urne (51,75% i votanti), ieri è arrivata la nomina formale da parte dell’ufficio elettorale centrale. Sarà la prima donna a sedere sulla poltrona di sindaco nella Città dei Pico, dopo avere rivestito nei passati cinque anni il ruolo di vicesindaco nella giunta di Alberto Greco, primo sindaco di centrodestra nella storia della città. Ieri per la neosindaca, sostenuta da una civica e dai partiti di centrodestra, è stata una giornata impegnata a rispondere ai tanti messaggi di congratulazioni, giunti anche da avversari, e a confrontarsi con gli uffici sulle scadenze più urgenti. Il giorno dopo parlano soprattutto gli sconfitti. "Pur nella esiguità dei 205 voti di scarto, i cittadini – commenta la segretaria del Pd Anna Greco – hanno deciso nella direzione della continuità. Alla sindaca vanno ovviamente le congratulazioni. Per Budri inizia un percorso in cui dovrà dimostrare autonomia da alcune posizioni oltranziste di chi l’ha sostenuta". "Da oggi – spiega Giorgio Siena, anche lui in consiglio comunale in quota minoranza con la sua lista + Mirandola – abbiamo una Mirandola spaccata in tre parti: metà che non vota e non è interessata a quale sindaco avere; una metà della metà vorrebbe una Mirandola coraggiosa e protagonista nella Regione; l’altra metà della metà (più 200 voti) festeggia". er la maggioranza siederanno in consiglio Marina Marchi; Laura Toselli; Luca Carafoli; Selena De Biaggi; Guglielmo Golinelli; Marco Donnarumma; Giuliano Tassi; Massimiliano Russo; Lisa Specchia; Antonio Tirabassi. La minoranza, invece, è composta da; Carlo Bassoli; Anna Greco; Alessandro Guarda; Laura Bernaroli; Francesco Ghedini; Giorgio Siena. "Già in settimana – fa sapere Budri – dopo essermi confrontata con le liste che mi hanno sostenuto sarà in grado di comunicare la nuova giunta. Di certo figureranno Marina Marchi, cui forse sarà affidato anche il suolo di vicesindaca, e Marco Donnarumma. Sugli altri si vedrà in base alle disponibilità".

