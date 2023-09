Un monumento al Ruzzolone

Anche il Ruzzolone ora ha un monumento, che pare sia il primo in Italia. È stato eretto nel centro della frazione Montombraro di Zocca per iniziativa dall’Asd Montombraro che ha cessato l’attività agonistica. Realizzato in lamiera, rappresenta un’atleta nel momento del lancio. All’inaugurazione, nei giorni scorsi, erano presenti il sindaco Federico Ropa, il vice sindaco Susanna Rossi Torri, l’assessore allo Sport Sara Sandrolini, i vertici della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che annovera questa disciplina tra le proprie specialità riconosciute anche dal Coni, e i lanciatori del gruppo sportivo con indosso la maglia azzurra. Franco Amperti ha raccontato la storia di questo passatempo diventato uno sport e Licia Beggi Miani ne ha letto una poesia.

w. b.