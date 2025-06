Un percorso tattile per i non vedenti al museo Simonini

Un nuovo percorso tattile all’insegna di una sempre maggiore inclusione. È stato inaugurato nei giorni scorsi ’Con-Tatto. Il Museo nel segno dell’inclusione’, la nuova sezione del museo civico archeologico Simonini di Castelfranco Emilia dedicata ai non vedenti: si tratta di un percorso tattile volto ad ampliare la fruibilità del patrimonio, aumentando allo stesso tempo l’accessibilità e garantendo il superamento delle barriere cognitive e sensoriali. Attraverso l’inaugurazione di questo percorso tattile, incentrato sui contenuti storici del museo con un focus particolare sulla via Emilia, la carta dei servizi del museo si amplia ulteriormente, consentendo di esplorare il territorio non solo con il tocco della mano, attraverso le mappe tattili, i testi in Braille e le ricostruzioni 3D dei reperti, ma anche con una applicazione realizzata appositamente in cui è possibile attivare audioguide esplicative in corrispondenza dei principali punti di interesse. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.